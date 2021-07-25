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    Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана - вторая «бронза»

    25 Июля 2021, 20:07

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 25 июля на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены выиграли одну медаль — «бронзу» для страны завоевал тяжелоатлет Игорь Сон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для Казахстана это вторая медаль на Олимпиаде-2020 — вчера «бронзу» выиграл дзюдоист Елдос Сметов.

    На данный момент сборная Казахстана занимает 31-е место в медальном зачете — она делит эту строчку с Германией, Турцией и Украиной. Лидером же по-прежнему является Китай — спортсмены из этой страны уже завоевали одиннадцать медалей, шесть из которых — золотые. Также в тройку входят команды Япония и США.

    ТОП-10 медального зачета на 25 июля:

    1. Китай — 6-1-4

    2. Япония — 5-1-0

    3. США — 4-2-4

    4. Южная Корея — 2-0-3

    5. Россия — 1-4-2

    6. Италия — 1-1-3

    7. Австралия — 1-1-1

    7. Франция — 1-1-1

    9. Венгрия — 1-1-0

    9. Тунис — 1-1-0

    31. Казахстан — 0-0-2.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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