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    Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана одна «бронза»

    24 Июля 2021, 19:43

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.

    Таким образом, благодаря этой награде Казахстан попал в медальный зачет Олимпиады-2020 и теперь делит 19-е место с Эстонией, Францией, Индонезией, Израилем, Мексикой, Монголией, Словенией, Швейцарией и Украиной.

    Первое место на данный момент занимает Китай — три золотые медали и одна бронзовая, второе и третье места делят Италия и Япония — по одному «золоту» и «серебру».

    ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 24 июля: 1. Китай — 3-0-1 2. Италия — 1-1-0 2. Япония — 1-1-0 4. Южная Корея — 1-0-2 5. Эквадор — 1-0-0 5. Венгрия — 1-0-0 5. Иран — 1-0-0 5. Косово — 1-0-0 5. Таиланд — 1-0-0 19. Казахстан — 0-0-1.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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