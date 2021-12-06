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    Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне

    6 Декабря 2021, 22:47

    ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Диплом и медаль лауреату Нобелевской премии по литературе Абдулразаку Гурне вручили в понедельник в британской столице. Как говорится в сообщении, распространенном в официальном аккаунте премии Twitter, торжественная церемония прошла в посольстве Швеции в Соединенном Королевстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Первая Нобелевская премия была вручена ее законному владельцу. Лауреат 2021 года Абдулразак Гурнеа только что получил медаль и премию Нобелевской премии в Лондоне, Великобритания», - отмечается в сообщении.

    Абдулразак Гурна – танзанийский писатель арабского происхождения, проживающий в городе Брайтон в Восточном Сассексе на юге Англии. Он родился в 1948 году в Султанате Занзибар (в 1964 году вошел в состав Танзании). В 1968 году в связи с ростом антиарабских настроений на Занзибаре переехал в Великобританию. C 1985 года преподает литературу в Кентском университете (Великобритания).

    Его роман «Рай» (Paradise) в 1994 году попал в шорт-лист Букеровской премии, которая вручается за лучший роман на английском языке, изданный на территории Великобритании или Ирландии. В 2001 году писатель попал в число номинантов на книжную премию газеты «Лос-Анджелес Таймс» за роман «У моря» (By the Sea).

    Нобелевские медали и дипломы лауреатам 2021 года будут переданы в разных странах. Помимо церемонии в Лондоне 6 декабря в Национальной академии наук в Вашингтоне посол Швеции в США Карин Улофсдоттер вручит награду лауреату в области физики Сюкуро Манабэ, химии - Дэвиду Макмиллану и экономики - Джошуа Ангристу. А в Риме в Университете «Сапиенца» будут чествовать лауреата по физике Джорджо Паризи, он получит награду из рук посла королевства в Италии Яна Бьёрклунда.

    7 декабря в Берлине в Обществе развития науки Макса Планка пройдет церемония в честь лауреата по физике Клауса Хассельмана и по химии Беньямина Листа с участием посла Швеции в Германии Пера Тёрессона. 8 декабря в Центре Бекмана Национальной академии наук США в Ирвине (Калифорния) Улофсдоттер вручит дипломы и медали лауреатам по физиологии и медицине Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, а также лауреатам по экономике Дэвиду Карду и Гвидо Имбенсу.

    10 декабря церемония вручения Нобелевской премии мира состоится в ратуше Осло. Норвежский Нобелевский комитет ожидает, что лауреаты премии мира 2021 года примут в ней участие, как и прошлогодний лауреат – Всемирная продовольственная программа – в лице ее исполнительного директора Дэвида Бисли. Обладатели награды прочитают традиционные Нобелевские лекции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Великобритания Мировые новости
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