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    Мечты маленьких устькаменогорцев исполнили полицейские

    1 Июня 2020, 21:41

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В преддверии дня защиты детей следователи департамента полиции Восточно-Казахстанской области присоединились к эстафете добра и навестили многодетные семьи, а также семью, где воспитывают ребенка с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    «Сын Мансур с детства страдает детским церебральным параличом и в последнее время мечтал о своем личном ноутбуке, все не было возможности приобрести ему персональный. Он очень любит смотреть познавающие видеоуроки о природе. Мансур тщательно подготовился к встрече: с раннего утра оделся по-праздничному и с нетерпением ждал гостей», - делится впечатлениями мама подростка.

    «12-летний Мансур не смог скрывать радости. Увидев людей в форме, почувствовал себя настоящим полицейским. Отчасти так оно и есть, ведь каждый прожитый день для него проходит в борьбе и считается уже победным. От имени руководства, всего личного состава следственного управления и от себя лично искренне желаем Мансуру скорейшего выздоровления!» — отметил заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

    Кроме того, в преддверии детского праздника следователи департамента полиции области посетили многодетную семью Санбаевых, проживающих в 20-м микрорайоне областного центра. Глава семьи Жанболат, ранее служил в органах внутренних дел, сейчас на заслуженном отдыхе.

    «В условиях дистанционного обучения дети испытывали трудности из-за отсутствия компьютера: приходилось выполнять все задания через телефон», - рассказал глава семьи.

    Узнав, что семья Санбаевых воспитывает восьмерых детей, четверо из которых обучаются в школе, сотрудники следственного управления приняли решение помочь им. На собранные средства приобрели современный ноутбук, а также аксессуары к нему. Соблюдая все необходимые санитарные требования, сотрудники следственного управления вручили многодетной семье оргтехнику.

    «Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и ярким примером тому являются различные благотворительные акции, которые ведомством проводятся постоянно. Помощь многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями - это наш долг и обязанность. Мы постараемся охватить заботой как можно больше граждан, нуждающихся в нашей поддержке», - отметил Елдос Закимов.

    Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Социальная поддержка Дата МВД РК
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