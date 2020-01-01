Мечты детей-сирот исполнили перед Новым годом жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершилась акция «Быть Дедом Морозом просто», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», подарки на Новый год получили почти 200 воспитанников Полудинского детского дома, Шоптыкольской коррекционной школы-интернаты, Соколовской коррекционной школы-интерната, Архангельского и Айыртауского центров поддержки детей. О своих мечтах они рассказывали в письмах Деду Морозу.

«Мы обратились к североказахстанцам с просьбой подарить каждому ребенку радость. Нам помогли многие предприниматели, неравнодушные граждане, за что мы им благодарны. Откликнулись партийные активисты», - отметила заведующая отделом политической работы Гульнара Халыкова.

Акцию партийцы намерены проводить ежегодно.





