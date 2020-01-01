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      Северо-Казахстанская область

    Мечты детей-сирот исполнили перед Новым годом жители СКО

    1 Января 2020, 02:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершилась акция «Быть Дедом Морозом просто», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», подарки на Новый год получили почти 200 воспитанников Полудинского детского дома, Шоптыкольской коррекционной школы-интернаты, Соколовской коррекционной школы-интерната, Архангельского и Айыртауского центров поддержки детей. О своих мечтах они рассказывали в письмах Деду Морозу.

    «Мы обратились к североказахстанцам с просьбой подарить каждому ребенку радость. Нам помогли многие предприниматели, неравнодушные граждане, за что мы им благодарны. Откликнулись партийные активисты», - отметила заведующая отделом политической работы Гульнара Халыкова.

    Акцию партийцы намерены проводить ежегодно.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Нур Отан
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