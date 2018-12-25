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Мечты детей на «Ёлках желаний» в ЦОНах начали исполняться

25 Декабря 2018 08:10 97
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Мечты детей на «Ёлках желаний» в ЦОНах начали исполняться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Желания из писем деду Морозу исполнились у тридцати детей из Астаны и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан». 

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В Астане добрыми волшебниками стали руководители госкорпорации «Правительство для граждан», филиала корпорации по Астане и казахстанский хоккеист Дамир Рыспаев.

Стартовала акция на прошлой неделе. Первыми исполнились желания детей из Караганды и Усть-Каменогорска, а уже завтра исполнятся желания детей из Шымкента, Талдыкоргана и Павлодара. Таким образом, к концу недели свои подарки получат дети из малоимущих семей со всего Казахстана, а заключительный утренник состоится в Астане 28 декабря с участием председателя правления госкорпорации Аблайхана Оспанова в ЦОНе Байконурского района Астаны.

24 декабря, к примеру, дети получили в подарок зимние куртки, сапоги, смарт-часы и т.д. Также исполнилась мечта маленькой Данели, она получила заветные роликовые коньки от известного казахстанского хоккеиста Дамира Рыспаева.

«Эта акция несет в себе добро, и принять в ней участие - большая честь для меня. Ведь ты понимаешь, что сегодня можешь сделать мир чуточку добрее и исполнить хоть и маленькую, но такую желанную мечту ребенка», - рассказал Д.Рыспаев.

Напомним, что стать добрым дедом Морозом и исполнить мечту ребенка может каждый желающий, обратившись в один из фронт-офисов госкорпорации. Ёлки желаний установлены в ЦОНах Астаны, Алматы, Шымкента и в ЦОНах областных центров.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» продлится до 28 декабря.
Мечты детей на «Ёлках желаний» в ЦОНах начали исполняться 

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Ключевые слова: Благотворительность, Астана,
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