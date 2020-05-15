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    Мечту особенных детей в день семьи осуществили спасатели ВКО

    15 Мая 2020, 15:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Международный день семьи спасатели Восточного Казахстана поздравили детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве отметили, что в рамках Международного дня семьи сотрудники ДЧС ВКО осуществили мечту детей, воспитанников школы-интерната «Ак ниет». Дети, которым были вручены подарки к празднику, воспитываются в неполных семьях. Мамы не в состоянии исполнить все пожелания своих детей. Поэтому спасатели не остались в стороне и в добрый праздник оказали внимание детям.

    К примеру, 10-летний Ислам давно мечтал о собаке и постоянно просил маму приобрести ему четырехлапового друга. Теперь он может играть со своим щенком-роботом, который лает, бегает и виляет хвостом, доставляя радость владельцу. А 7-летняя Мария и 8-летняя Мария, мечтали о велосипеде и самокате. И их мечту осуществили сотрудники департамента.

    «Мы давно сотрудничаем со школой-интернатом «Ак ниет». С детьми проводим занятия по безопасности, конкурсы по тематике ЧС. Ребята посещают пожарные части, спасательные станции. И сегодня, в международный день семьи, чтобы доставить радость детям, мы заранее узнали о их мечте и от чистого сердца подарили то, что они хотели. Видя их счастливые лица, мы понимаем, что детские мечты должны сбываться!» - заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

    Фото: ДЧС ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Общество
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