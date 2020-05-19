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    Мечети начнут открываться с 29 мая в Турции

    19 Мая 2020, 07:41

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции введут комендантский час с 23 по 26 мая для противодействия распространению коронавируса. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в своем телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Затронув ситуацию вокруг пандемии COVID-19, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция продолжает успешную борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

    Турецкий лидер призвал сограждан и впредь соблюдать правила социального дистанцирования, предупредив, что в случае новой вспышки заболеваемости коронавирусом ограничительные меры могут быть ужесточены.

    По его словам, власти продолжат практику введения комендантского часа в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с 23 по 26 мая на всей территории страны.

    Кроме того, сообщил президент Эрдоган, введенные в связи с эпидемией в 15 провинциях страны ограничения на въезд-выезд продлеваются еще на 15 дней.

    Он добавил, что, начиная с 29 мая, по всей стране будет постепенно возобновляться деятельность мечетей.

    Глава государства подчеркнул, что пандемия COVID-19 является общемировой угрозой, устранение которой возможно только при решении этой проблемы на глобальном уровне.

    Президент Эрдоган отметил также, что «Турция не может годами держать свои границы закрытыми и полностью остановить повседневную жизнь, ожидая окончания пандемии».


    Фото: : twitter.com/aldalil_alturk

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    Религия Здравоохранение Безопасность Турция Общество
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