Мечети и церкви ВКО переведены на режим ограниченного посещения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В настоящее время культовые здания в Восточно-Казахстанской области переведены на режим ограниченного посещения и полного запрета на проведение религиозных обрядов в мечетях, церквях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Ранее глава региона Даниал Ахметов провел встречу с представителями религиозных конфессий области, где были обсуждены меры временных ограничений, введенные в рамках чрезвычайного положения в целях профилактики коронавируса.

Руководители религиозных объединений обратились к жителям Восточного Казахстана с просьбой отнестись к временным ограничениям с пониманием, чтобы обезопасить каждую семью и будущее страны. Главный имам ВКО Ермек Мукатай и епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий порекомендовали верующим проводить молитвы дома.

В культовых зданиях сейчас находятся только руководители религиозных объединений и технические работники, обеспечивающие нормальное состояние и функционирование зданий. В помещениях осуществляется ежедневная дезинфекционная обработка.

По информации управления по делам религий, проведенный мониторинг показал, что жители области восприняли ограничения с большой ответственностью, и в данный момент никто из жителей не посещает культовые здания.



