Мечеть X века нашли при раскопках городища Орнек в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На территории Жамбылской области известно 116 городищ. Только вокруг Тараза, города с двухтысячелетней историей, одного из важных звеньев Великого Шелкового пути, расположено более 30 городищ-спутников. О древнем городище Орнек - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В мае 2014 года на I Межрегиональном совещании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 33 казахстанских памятника истории были включены в список Всемирного наследия в номинации «Памятники Шелкового пути: Тянь-Шанский коридор». Пять из 33-х включенных в список ЮНЕСКО объектов находятся в Жамбылской области. Это городища Актобе (Степнинское) Шуского района, Кулан, Орнек Рыскуловского района, Костобе Байзакского района, а также Акыртас Жамбылского района. В ходе археологических раскопок этих городищ найдено множество артефактов, свидетельствующих о бурном развитии городской культуры и торговых отношений в древние времена на юге Казахстана. Это был город с развитой инфраструктурой и различными ремеслами.

Как утверждают историки, жамбылская земля является уникальным регионом по числу и разнообразию природных и исторических мест, которые стоит посмотреть.

В предгорьях Кыргызского Алатау находится древнее городище Орнек, рядом с одноименным селом, по берегам рек Шыбынды и Алтын-су. В середине 80-х годов здесь проводил научные изыскания знаменитый казахстанский археолог Карл Байпаков.

«На основании полученных данных, - рассказала жамбылский историк,археолог Галия Алимжанова, - ученый выдвинул предположение, что Орнекможет быть средневековым городом Кульшубом, о котором говорится в трудах арабских географов IX века. Кульшубом, как известно, владели крупные карлукские землевладельцы, и это была ставка одного из феодалов того времени. Раскопки продолжились в 2000-е годы. Найденные объекты, артефакты свидетельствуют, что здесь в X веке на территории весенне-осенних пастбищ одного из племен возникла ставка правителя карлуков на месте постоянного оседлого поселения. И эта же ставка под влиянием торговой логистики Великого Шелкового пути стала ядром, вокруг которого и сложился город».

Орнек был очень хорошо укреплён стенами и земляными валами, отметила спикер. Городище имеет четырехугольную форму и расположено с учетом всех сторон света. С учетом земляной насыпи, то есть вала, центр имеет размеры 155×160 метров, а сама насыпь в высоту достигает пяти метров. Археологи нашли место, где предположительно в X веке располагалась мечеть, неподалеку был раскопан жилой дом площадью более 50 квадратных метров. Внутри дома нашли керамику и стеклянные изделия, возраст которых историки определены X - XIII веками.

Помимо этого, археологи нашли мавзолей для коллективных погребений. В нижнем слое под мавзолеем находилась мастерская по изготовлению керамики, о чем свидетельствует большое количество разбитой домашней керамики, найденной под мавзолеем.

В раскопках городища Орнек обнаружено большое количество различнойкерамической посуды, изготовленной как местными мастерами, так и гончарами из Китая, Византии, Ирана, Бухары, Самарканда и Коканда. Здесь нашли множество монет периодов Тюркского, Тюргешского и Карлукского каганатов, а также местной чеканки эпохи караханидов.

«Центральная часть Орнека представляет собой четырехугольную, почти квадратной формы, площадку, вершинами ориентированную по сторонам света. По углам и по периметру стены в местах, где некогда располагались башни, прослеживаются небольшие холмы. Внутри стен на поверхности городища просматриваются небольшие возвышенности в виде овальных бугров, В центре городища расположены круглые котлованы трех водоемов, соединенных между собой. Диаметр одного из них равен 15 метрам, двух других – по 30 метров. Подобные города образовывались, как правило, на караванных путях, со временем превращаясь в центры ремесел и торговли. В основном они находились вблизи ставок правителей, в богатых долинах и стратегически удобных местах. Они возникали там, где получало развитие сезонно-полукочевое скотоводство, создававшее предпосылки для земледелия. На этом фоне постепенно и формировались такие города, как Орнек. При его раскопках, помимо остатков помещений ремесленников и мощных укреплений, указывающих на то, что это место – ставка кочевого правителя, обнаружены мечеть, мавзолей, пристройки казарменного типа, а также жилые дома и мусульманский некрополь», - отметила историк Галия Алимжанова.

Городище Орнек уникально тем, что, находясь в составе Таласского оазиса,в географически, экономически и стратегически удобном месте и будучи в подчинении у города Тараза, Орнек был достаточно крупным и богатым городом для того времени, резюмирует историк.