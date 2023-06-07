Мебель и предметы домашнего обихода подорожали в Казахстане на 25% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам мая текущего года мебель и предметы домашнего обихода подорожали сразу на 24,6% за год. Годом ранее цены в секторе показывали рост на 13,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Среди регионов РК наибольшее годовое удорожание мебели и предметов домашнего обихода наблюдалось в Астане: сразу на 53,1%. Следом идут Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области: на 41,6% и на 39,4% соответственно.

Наименьший рост цен в секторе зафиксировали в Мангистауской области: на 7,8%. Следом идут Павлодарская и Жамбылская области: на 11,7% и на 14,5% соответственно.

Заметнее всего в мебельном сегменте подорожали наборы для спальни: сразу на 28,2% за год.

Шкафы для платьев и белья выросли в цене на 27,7%, столы — на 23,9%, диван-кровати — на 23,2%, стулья — на 21,9%.

Если рассмотреть помесячную динамику роста, то наибольшее месячное удорожание в секторе в текущем году было отмечено в марте: на 2,3%. Непосредственно же за май мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 0,5%.

Стоит отметить, что ранее, в период с 2020-го по 2022 год, наибольший месячный рост цен наблюдался в июне, причём в разные годы: в 2020-м и 2021 году — на 1,9%, в 2022-м — сразу на 6,2%.

Тем временем производство мебели за январь–апрель текущего года заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выпуск стульев, табуреток и прочей специальной мебели для сидения с металлическим каркасом за январь–апрель 2023 года составил 312,1 тыс. штук — на 18,1% меньше по сравнению с январём–апрелем 2022 года. Производство деревянной офисной мебели составило 76,6 тыс. штук — на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Также заметно сократился выпуск кухонной мебели: сразу на 28,4%, до 28,1 тыс. штук за январь–апрель текущего года. Производство деревянной мебели для столовой и гостиной сократилось на 6,2%, до 24,1 тыс. штук, прочей деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов) — на 16,7%, до 14,4 тыс. штук.