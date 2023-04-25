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    МЦРИАП изучает вопрос внедрения «белого» Интернета для детей

    25 Апреля 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил на вопросы журналистов касательно внедрения так называемого «белого» Интернета для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть различные варианты, мы все изучаем, в принципе вопрос так называемого «белого» Интернета для детей, где заблокированы ненужные сайты для ребенка, а оставлен лишь тот перечень, который помогает развитию, мы такое планируем осуществить и такой тарифный план будет продаваться у мобильных операторов», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    «Вот сейчас в принципе различные мобильные тарифные планы есть. Думаю, еще какой –то тарифный план не помешает», - добавил министр.

    Ранее ввести «детскую» SIM-карту для входа в Интернет под контролем родителей предложил вице-министр просвещения Едил Оспан.

    «Мы предлагаем ввести «детскую» SIM-карту, которая будет под контролем родителей. То есть, если через эту SIM-карту ребенок подключается к Интернету, то обязательно спрашивается разрешение у родителей. Вот эту систему мы предлагаем ввести. Это будет контроль над ребенком: в каких социальных сетях он сидит. Еще мы можем ограничить ребенка по времени. Бывает, что он ночью поздно сидит в Интернете, надо ограничивать экранное время. Мы как Министерство просвещения будем это предлагать», - сказал Едил Оспан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Интернет МЦРИАП
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