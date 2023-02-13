Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    МЧС РК спасено из-под завалов в Турции 7 человек, более 60 пострадавшим оказана помощь

    13 Февраля 2023, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин сообщил о проводимой работе подразделений ведомства в пострадавших от землетрясения районах Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день группировка Министерства по ЧС продолжает работу по проведению поисково-спасательных работ в городах Газиантеп и Нурдагы. На данный момент силами МЧС спасено 7 человек, извлечено из-под завалов 67 тел, более 60 пострадавшим и больным оказана помощь. В пункте обогрева находятся свыше 200 человек, в том числе родственники пострадавших и местные службы спасения», - сказал Кахарман Оразалин.

    В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    На это час число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Турция МЧС Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
    Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции
    15 паводкоопасных участков определили в Семее
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров