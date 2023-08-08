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    МЧС РК с 2024 года начнет проверять пожарную безопасность строящихся домов

    8 Августа 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2024 года начнет проверять пожарную безопасность строящихся домов. Об этом заявил глава ведомства Сырым Шарипханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть проблема: строят жилье, а отменили сертификацию у МЧС, проверку объектов. Когда этот вопрос будет решен?» - спросила представитель СМИ в кулуарах Правительства.

    «С нового года будет решаться. Мы будем участвовать в согласовании проектов, приемке зданий, сооружений, а также при проверке», - коротко ответил министр по ЧС Сырым Шарипханов.

    То есть, уже с января все проекты по строительству домов будет проверять МЧС.

    Напомним, 1 августа произошел крупный пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

    Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

    И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК МЧС
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