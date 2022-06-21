МЧС РК планирует улучшить соцпакет и увеличить зарплату спасателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков призвал казахстанцев купаться только в отведенных для этого местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по республике имеется более 50 тыс. водоемов. Мы должны понимать, что невозможно на всех этих водоемах поставить спасателей. Поэтому по всей стране определены 497 разрешенных и оборудованных мест для купания», - сказал Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Представителя МЧС также попросили поделиться планами касательно улучшения условий работы для спасателей.

«На сегодняшний день в системе МЧС служат и работают люди разного направления и профессий. Есть пожарные, военнослужащие и спасатели, есть психологи, медработники и административные и государственные служащие. У всех разные правила оплаты труда. Что касается размера заработных плат и соцпакета, Министерство работает над этим вопросом. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим результат», - пообещал Б. Сыздыков.

«В первую очередь спасатели пришли в нашу систему по зову сердца. Не всегда играет роль финансовая составляющая, большую роль играет зов сердца», - подчеркнул представитель МЧС.