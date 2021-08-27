МЧС РК готов предоставить вертолеты для тушения пожара в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК представило оперативную информацию по взрыву на складе инженерных боеприпасов и хронологию происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

26 августа 2021 года в 18 часов 47 минут на пульт «101» Байзакского района Пожарной части №8 ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о задымлении в складе войсковой части 28349 Министерства обороны Республики Казахстан (Жамбылская область, пос.Королевка, от г. Тараз 30 км).

К месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений ДЧС Жамбылской области по повышенному номеру вызова в составе 34 единиц автотехники и 114 человек личного состава, задействовано 15 бригад скорой помощи, из них в зоне ЧС 4 ед. Гарнизон поднят по повышенному рангу вызова. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК.

Горением охвачено здание склада по всей площади. Радиус разлета осколков составил до 2-х км. По предварительным данным на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Вблизи объекта пожара расположено 3 населенных пункта, поселок Жибек жолы 3 км (378 чел.), ст.Ушбулак – 8 км (216 чел.), Ботамойнак – 10 км (492 чел.), с общей численностью населения порядка 1 086 тыс. человек. В настоящее время проведена эвакуация 710 жителей. в г. Тараз (Жамбылский политехнический колледж, Железнодорожный колледж, Казахско-турецкий колледж, Таразский колледж сервиса и технологии, Сахарно-заводской колледж, СШ №5, 6, 10, 44, 23, 9, 12, 8, 54 и 53), из которых 128 находятся в эвакопунктах, 582 у родственников.

По предварительной информации в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

Также из города Алматы к месту происшествия прибыли группировка в составе 6 ед. техники и 22 человека личного состава, 1 ед. техники ЦМК с города Туркестан, сводный отряд ДЧС города Шымкент в количестве 8 ед. техники, 33 человека личного состава и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.

При официальном обращении Министерства обороны МЧС РК готов предоставить вертолеты для тушения пожара.

В дальнейшем силы и средства МЧС РК будут привлечены к тушению на оставшихся очагов возгорание, также к возвращению жителей на постоянное место дислокаций, и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог.

В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:

- МЧС – 153 сотрудников, 46 ед. техники,

- ДП – 400 сотрудников, 54 ед. техники,

- В/ч №28349 – 8 сотрудников, 2 ед. техники,

- В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 ед. техники,

- Нац.гвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109, .

Всего в ДЧС поступило 178 звонков информационного характера.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Произошло более 10 взрывов. Названы фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 27 августа на брифинге в РСК рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.