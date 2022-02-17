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    МЧС обратилось к казахстанцам  в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду

    17 Февраля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально вчера на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотрен вопрос готовности центральных и местных исполнительных органов к паводкоопасному периоду 2022 года. Межведомственная комиссия рекомендовала Комитету по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов обеспечить наличие в водохранилищах достаточного объема для приема паводковых вод», - сообщил на брифинге глава департамента предупреждений ЧС Рустамбек Амрин.

    Он озвучил ряд рекомендаций для казахстанцев.

    «Необходимо проводить своевременные работы по очистке от снега своих дворовых и предворовых территорий. Не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их. По возможности подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории», - сказал Рустамбек Амрин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Паводок МЧС
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