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    МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении

    23 Декабря 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МЧС не рекомендует укрываться в бункерах при землетрясении. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При землетрясении не рекомендую укрываться в бункерах. Бункеры предназначены для обеспечения безопасности наиболее работающих смен на производстве и предприятий, имеющих оборонный заказ, для укрытия в случае применения высокоточного или оружия массового уничтожения», - прокомментировал глава МЧС.

    Министр также отметил, что для жителей города Алматы на территории есть республиканский учебно-методический центр по адресу: ул. Байзакова, 300.

    «Мы обучаем различные категории населения, начиная от руководителей регионов, министерств, ведомств. Если жители Алматы изъявляют желание, могут посетить центр. Если говорить о тренажерах, которые широко применяются в различных странах, то на сегодняшний день акиматом реализуется проект строительства специального центра, где будет расположен симуляционный центр. Он позволит почувствовать на себе различные балльные землетрясения», - добавил Юрий Ильин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Общество МЧС Землетрясение
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