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МЧС контролирует подготовку к отопительному сезону в Петропавловске
25 Августа 2022 12:33

МЧС контролирует подготовку к отопительному сезону в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин во время отчета перед населением в Северо-Казахстанской области прокомментировал ситуацию с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте Петропавловск прогремел на всю страну. Произошло обрушение дымовой трубы, погиб один человек. По итогам расследования установлено, что причиной обрушения послужили совокупность факторов и нарушений. Спасатели привлекались к поискам, обеспечению доступа экспертов в зону ЧС, поскольку долгое время была угроза падения фрагментов трубы. Объект неподконтролен по линии котлогазового хозяйства. Тем не менее, мы ведем контроль за мазутохранилищем и по подготовке к отопительному сезону. Заслушиваем в том числе и местные исполнительные органы. По информации, к первым числам октября работоспособность системы восстановят, запустят котлы, подключат их к трубе», - сообщил Ю.Ильин.

Накануне руководство АО «Севказэнерго» проинформировало о подготовке Петропавловской ТЭЦ-2 к отопительному сезону.


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