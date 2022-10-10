Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    МЧС Казахстана приобретет 385 единиц новой техники

    10 Октября 2022, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан намерено приобрести 385 единиц техники. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в рамках исполнения Дорожной карты «О материально-техническом оснащении подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям на 2021 – 2023 годы» планируется приобретение 385 единиц техники различного назначения (за счет республиканского бюджета – 270 и за счет местных бюджетов – 115)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что в настоящее время Министерством здравоохранения в рамках разрабатываемого национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» прорабатывается вопрос строительства двух фельдшерскоакушерских пунктов в Аулиекольском районе Костанайской области (с. Тимофеевка, с. Коктал) в период 2023 – 2024 годы.

    Согласно информации Министерства информации и общественного развития (далее – МИОР) в соответствии с Законом «Об общественных советах» общественные советы в силу специфики своей деятельности и законодательно закрепленных полномочий могут быть привлечены для осуществления общественного контроля над процессом распределения финансовой помощи, но при этом самим распределением финансовых средств общественные советы заниматься не могут.

    «Учитывая изложенное, полагаем, что при распределении государственных либо частных средств необходимо придерживаться установленных положений соответствующего законодательства», - добавил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис МЧС Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами