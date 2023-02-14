МЧС Казахстана из-под завалов в Турции извлечены тела 85 погибших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 85 погибших, в том числе 10 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. В этих целях проводится разбор завалов на месте разрушенных домов. Спасатели занимаются демонтажом неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших из под руин. Это делается и для того чтобы облегчить доступ специальной технике для ускоренного разбора и загрузки груды бетона, балок и других строительных обломков.

В городе Газиантеп работы проводятся первым эшелоном спасателей на двух участках круглосуточно в две смены.





Одна группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 27 погибших человек.

Другая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 24 погибших человек.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы в г. Нурдагы. В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи.





В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объёмом более 18 тысяч кубометров троих живых людей - мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечены тела 11 погибших человек. Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются.

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы.



