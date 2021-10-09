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    МЧС Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

    9 Октября 2021, 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В г. Алматы состоялось пятое Совместное заседания коллегий МЧС Казахстана и МЧС Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В работе коллегии приняли участие делегации МЧС двух стран во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрием Ильиным и министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообеком Ажикеевым.

    Цель мероприятия - координация и двухстороннее сотрудничество по реализации нормативных правовых актов и решений 4-го совместного заседания коллегий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    В ходе заседания представители ведомств обсудили ряд важных вопросов, в том числе использования системы мониторинга землетрясений на опыте Центрально-Азиатского Института прикладных исследований Земли, расположенного в городе Бишкек.

    В очередной раз подняты актуальные вопросы информирования о расходах воды, угрозах и возникновении ЧС на трансграничных реках, обмена опытом тушения природных пожаров на трансграничной территории, а также обеспечения безопасности туристов, проходящих по труднодоступной местности.

    Наряду с этим, заслушана информация сторон о проводимой работе по реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.

    По итогам заседания министрами чрезвычайных ведомств Казахстана и Кыргызстана достигнуты договоренности по:

    - дальнейшему обмену опытом по развитию системы оповещения и информирования населения в случаях чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;

    - продолжению практики проведения совместных трансграничных учений и тренировок по реагированию на ЧС, водолазных сборов по отработке поисково-спасательных работ на акваториях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан МЧС
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