МЧС Казахстана будет работать с искуственным интеллектом в области сейсмологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Калининграде на совместной коллегии министерств по ЧС Казахстана, Беларуси и России представлена программа «Цифровая сейсмология XXI века», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Из-за многообразия природных и геологических условий территория Казахстана подвержена большинству стихийных бедствий. Одной из них является землетрясение. Как показывает мировой опыт, разрушительные землетрясения влекут за собой широкий спектр вторичных опасных явлений и процессов, таких как оползни, сели, пожары, эпидемии.

Здесь многое зависит от своевременного и достоверного сейсмического прогноза, системы раннего оповещения населения, готовности органов управления и населения к действиям

в экстремальной ситуации, комплекса организационных

и инженерно-технических мероприятий.

Для выработки системных мер по улучшению работы в сфере сейсмической безопасности в Казахстане в 2021 году разработана дорожная карта «Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности» до 2023 года.

Мировой опыт показывает, что современная сейсмологическая наука больше не сможет обходиться без цифровых технологий. В этой связи, МЧС Казахстана совместно с Институтом сейсмологии проводит работу по внедрению цифровизации в этой сфере.

40 % территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне, и 30 % расположено в зоне, подверженной техногенным угрозам. Это более 400 городов и населенных пунктов, с постоянным количеством проживающих более 10 млн человек. 40 % промышленного потенциала и практически 50 % объектов экономики находятся на вышеуказанных площадях.

МЧС планирует глобальный перевод фундаментальных и прикладных работ на цифровые технологии, которые будут включать в себя следующие пункты: цифровые проекты мониторинга и предупреждения всех видов угроз, работу с искусственным интеллектом в области сейсмологии. Кроме того, Институт сейсмологии станет международным хабом цифровых сейсмических технологий.

«Таким образом, мы готовы приступить к созданию межведомственного кризисного центра с интеграцией

и проактивным отключением критических объектов», - отметил начальник департамента предупреждения ЧС Рустембек Амрин.

Рустембек Амрин рассказал, что реализация прикладных цифровых проектов будет включать в себя: цифровые безлюдные сейсмостанции мониторинга, сбор и обработку цифровых сейсмоданных в дата-центре Института, цифровую систему раннего оповещения между регионами республики; цифровое моделирование всех видов угроз; создание межведомственного кризисного центра с проактивным отключением критических объектов.

Международный хаб цифровых сейсмических технологий будет включать в себя: создание дата-центра на основе накопленных сейсмических знаний ХХ века, переход от методик ХХ века к цифровым алгоритмам

ХХІ века, разработку новых научных методов на основе цифровых сейсмоданных.





Фото: gov.kz