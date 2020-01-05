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    МЧМ по хоккею: Казахстан уступил Германии и покинул элитный дивизион

    5 Января 2020, 23:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана по хоккею провела заключительный матч на чемпионате мира в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В третьей игре серии против Германии за место в элите наши спортсмены потерпели крупное поражение. Встреча завершилась со счетом 0:6. Таким образом, в трехматчевом противостоянии итоговый счет составил 1:2 в пользу немцев (0:4, 4:1).

    По итогам своего выступления команда Казахстана покинула «элиту». В следующем году наши хоккеисты на ЧМ в первом дивизионе против Беларуси, Дании, Венгрии, Латвии и Норвегии. Германия в свою очередь сохранила свою текущую прописку. Добавим, что в финале МЧМ-2020 сыграют Россия и Канада.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Германия
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