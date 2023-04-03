McDonald's планирует масштабные увольнения

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s закрыла свои офисы в США на несколько дней, так как готовится сообщить сотрудникам о масштабных увольнениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Корпоративный персонал корпорации в США и некоторые сотрудники за границей будут работать из дома, пока их будут уведомлять о статусе работы в компании.

На этой неделе McDonald’s проинформирует своих сотрудников о кадровых решениях, которые являются частью обширной кампании по реструктуризации, объявленной ранее.

Хотя рынок труда в США остается стабильным, количество увольнений растет, в основном в технологическом секторе, где многие компании наняли слишком много сотрудников после пандемического бума. IBM, Microsoft, Amazon, Salesforce, Meta, Twitter и DoorDash объявили об увольнениях в последние месяцы.

Прогнозируется, что к концу этого года уровень безработицы может вырасти до 4,6%, что связано с рецессией.

В McDonald's более 150 000 сотрудников работают на корпоративных должностях. Около 70% этих сотрудников находятся за пределами США.

Компания сообщила, что ее глобальные продажи выросли почти на 11% в 2022 году, а продажи в США выросли почти на 6%. Общая маржа ресторана выросла на 5%. В своем последнем годовом отчете гигант быстрого питания упомянул о трудностях с адекватным укомплектованием некоторых своих торговых точек.



