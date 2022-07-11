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    Мажилисмены взяли на контроль ремонт школы в Аксу

    11 Июля 2022, 16:04

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают областные и районные центры, проводят встречи с трудовыми коллективами и сельскими жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Особое внимание депутаты уделяют мерам социальной поддержки населения и реализации на местах государственных программ.

    С ходом проведения работ по реконструкции средней общеобразовательной школы № 4 в городе Аксу ознакомились находящиеся в эти дни в Павлодарской области депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким.

    Ремонтные работы в учебном заведении, построенном в 1967 году, ведут две подрядные организации по проекту «Замануи мектеп».

    В разговоре с депутатами представители местного отдела образования отметили, что возникают сомнения относительно выполнения работ в срок. Из-за накладки в графиках получается так, что одна бригада не может начать работу до тех пор, пока не завершит другая.

    Но, несмотря на это, ремонт здания продолжается, и в отделе образования стараются максимально содействовать тому, чтобы к 1 сентября дети смогли переступить порог обновленной школы.

    «На прошлой неделе мы посетили несколько районов Прииртышья и ознакомились с ходом реконструкции школ. Отрадно, что для всестороннего развития детей возводятся дополнительные объекты, такие как футбольные и баскетбольные поля, площадки с уличными тренажерами, игровые зоны. Особое внимание мы обращаем на качество и сроки выполнения работ в сроки. Вопрос стыковок графиков подрядных организаций будет урегулирован местным филиалом партии AMANAT и ведомственными исполнительными органами. Эти работы будут на контроле партии и депутатов вплоть до начала учебного года», - заверил мажилисмен Анатолий Бойчин.

    В свою очередь депутат Айгуль Нуркина обратила внимание на важность соблюдения техники безопасности при проведении ремонтных работ, чтобы не повторились печальные случаи возгорания школ, как, к примеру, в Павлодаре в начале этого года.

    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Образование Мажилис Строительство Регионы Казахстана
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