Мажилисмены выступили за возрождение инфраструктуры детских лагерей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать план поэтапного возрождения инфраструктуры детского отдыха, продумав все необходимые меры государственной поддержки в рамках национальных проектов в сфере образования, патриотического воспитания, развития туризма предложили депутаты Мажилиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала член фракции партии Nur Otan Екатерина Смышляева.

Мажилисмен сообщила, что в последнее время в обществе много говорится о современных образовательных трендах вроде soft skills, как о чем-то новом. Но традиции формирования жизненно-важных навыков всегда существовали в нашем обществе, заявила депутат, отметив, что огромный воспитательный потенциал детских лагерей годами использовался в системе дополнительного образования.

По мнению депутата, за 25 лет количество загородных баз в Казахстане уменьшилось более чем в 2 раза, а те, что удалось сохранить, часто находятся в аварийном состоянии.

«На смену классическому детскому отдыху пришли двухчасовые пришкольные площадки без питания, свежего воздуха и перемены обстановки. На фоне оптимистичных цифр МОН РК о 13 тысячах детских лагерей, нужно признать, что это подмена понятий как в отношении самих объектов, так и услуг по отдыху и оздоровлению. «Настоящих» лагерей, по данным МОН РК, в стране 236, в 2019 году работало 210. Их максимальный охват составляет 200 тысяч детей, это менее 7 % всего контингента, - сообщила Екатерина Смышляева.

При этом она уточнила, что виной всему является цена вопроса. Депутат считает, что с учетом сезонного характера работы объектов, их удаленности от населенных пунктов содержание лагерей обходится очень дорого, не говоря уже о капитальном ремонте или строительстве.

По данным мажилисмена, средняя стоимость капремонта базы до 200 мест обходится более чем в 300 млн тенге, и поэтому базы консервируют, проектно-сметные документации устаревают, а емкость инфраструктуры с каждым годом снижается.

Екатерина Смышляева отметила также, что сезонные объекты государственному бюджету содержать и восстанавливать тяжело, а интерес инвесторов к этому виду социального бизнеса очень низок ввиду отсутствия мер стимулирования и поддержки государства - с одной стороны, а также жестких правил и ограничений - с другой.

«Действительно, организация отдыха в условиях пандемии стало делом еще более затратным. Неполная загрузка лагеря (30-50%), приобретение антисептиков, усиление медицинской службы, а в завершение еще и обязательное наличие ПЦР-теста у ребенка на момент заезда значительно удорожает стоимость путевки. Настолько, что родителям не потянуть. При этом сделать тест за счет средств, скажем, ОСМС, отъезжающий в лагерь ребенок не может, в отличие, например, от подследственных, обвиняемых и осужденных, для которых эта услуга медицинскими организациями предоставляется бесплатно», - пояснила парламентарий.

По мнению мажилисмена, даже если организатор решится, а родитель найдет возможность организовать ребенку поездку в летний лагерь, то сосуществование ограничений с основными целями работы загородных лагерей на данный момент ставит под вопрос эффективность детского отдыха.

Кроме того, отмечает она, на фоне дефицита спроса почти потеряно студенческое педагогическое движение - мощный молодежный институт вожатых, воспитывающий достойных, ярких и креативных педагогов.

Говоря об этом, Екатерина Смышляева подчеркнула, что летний отдых курируют два вице-министра образования и науки. В части дополнительного образования - Шолпан Каринова, а по работе Комитета по защите прав детей - Бибигуль Асылова.

«Казалось бы, вопрос в надежных руках. Так не пора ли прекратить придумывать цифры и вводить в заблуждение заинтересованные стороны», – спросила она, отметив, что пришло время усилить требования к реальному охвату детей отдыхом и оздоровлением, поднять статус этого индикатора хотя бы до уровня публичного обсуждения.

По словам депутата, необходимо также провести объективную ревизию оставшихся объектов, рассмотреть судьбу каждого, определиться стоит ли ждать в этом сегменте инвесторов, или отрасль так безнадежно убыточна, что обречена быть бюджетной нагрузкой. Иначе в скором будущем мы не только окончательно потеряем предложения, но и лишимся спроса со стороны родителей, а вместе с ним целого структурного элемента системы дополнительного образования детей, считает парламентарий.