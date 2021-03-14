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    20:38, 13 Март 2021 | GMT +6

    Мажилисмены выразили соболезнования в связи с крушением военного самолета в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолёта в аэропорту Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    «Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате авиакатастрофы, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», - отметил спикер Мажилиса.


    Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

    Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.

    По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования родным и близким погибших.



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