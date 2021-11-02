РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мажилисмены выразили соболезнования в связи с кончиной Темирхана Досмухамбетова

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От имени депутатов Мажилиса соболезнования и слова поддержки родным и близким известного государственного деятеля, депутата Мажилиса V созыва Темирхана Досмухамбетова выразил председатель палаты Нурлан Нигматулин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Спикер Мажилиса подчеркнул вклад Темирхана Досмухамбетова в развитие страны, в решение вопросов разных сфер жизни казахстанского общества: туризма и спорта, благоустройства столицы Казахстана, сельского хозяйства.

    «Свою законотворческую деятельность Темирхан Досмухамбетов начал в Верховном Совете 12 созыва и позднее успешно продолжил её депутатом Мажилиса V созыва, работая над совершенствованием отечественного законодательства. Как член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, он достойно отстаивал интересы страны, эффективно используя методы парламентской дипломатии. Темирхан Мынайдарович был замечательным человеком, истинным патриотом своей страны. От имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки родным и близким. Светлая память о Темирхане Мынайдаровиче Досмухамбетове, известном государственном и общественном деятеле, надёжном коллеге, единомышленнике, депутате Мажилиса V созыва навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    Теги:
    Парламент Главная Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!