Мажилисмены выразили соболезнования в связи с кончиной Темирхана Досмухамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От имени депутатов Мажилиса соболезнования и слова поддержки родным и близким известного государственного деятеля, депутата Мажилиса V созыва Темирхана Досмухамбетова выразил председатель палаты Нурлан Нигматулин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Спикер Мажилиса подчеркнул вклад Темирхана Досмухамбетова в развитие страны, в решение вопросов разных сфер жизни казахстанского общества: туризма и спорта, благоустройства столицы Казахстана, сельского хозяйства.

«Свою законотворческую деятельность Темирхан Досмухамбетов начал в Верховном Совете 12 созыва и позднее успешно продолжил её депутатом Мажилиса V созыва, работая над совершенствованием отечественного законодательства. Как член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, он достойно отстаивал интересы страны, эффективно используя методы парламентской дипломатии. Темирхан Мынайдарович был замечательным человеком, истинным патриотом своей страны. От имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки родным и близким. Светлая память о Темирхане Мынайдаровиче Досмухамбетове, известном государственном и общественном деятеле, надёжном коллеге, единомышленнике, депутате Мажилиса V созыва навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.