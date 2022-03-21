Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мажилисмены встретились с жителями подтопленных районов Мактааральского района Туркестанской области

    21 Марта 2022, 14:20

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Кайнар Абасов, Берик Бекжанов, Сырым Ертаев и Гани Ташкараев встретились с жителями Мактааральского района Туркестанской области, где в результате обильных осадков произошло частичное подтопление 16 населённых пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Мажилисмены объехали и посмотрели, как идет сброс воды в дренажные коллекторы, ознакомились организацией работ по ликвидации последствий паводков, а также и выслушали пожелания местных жителей.

    В основном сельчан сегодня волнуют вопросы затопления населенных пунктов, которые они связывают с высоким уровнем грунтовых вод, недостаточным количеством вертикальных дренажей и аварийным состоянием горизонтальных дренажей. Отмечено также отсутствие средств у филиала «Казводхоз» на содержание и ремонт вертикальных дренажей и на оплату электроэнергии для насосов.

    В свою очередь представители Казгидромета отметили, что паводковую ситуацию усугубляют и погодные условия. В период 11-18 марта в регионе выпало 87,7 мм осадков, при месячной норме - 51 мм.

    По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области, сегодня Шардаринское водохранилище заполнено на 5 млрд. м3, идёт сброс воды по реке Сырдарья в Кызылординскую область и на Коксарайский контррегулятор. За счёт слаженных действий службы по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов разрушительных последствий наводнения удалось избежать, ситуация в районе стабильная. Последствия подтопления ликвидируется силами ЧС и местных исполнительных органов при активном участии населения. При этом в местном акимате уточнили, что последствия наводнения устраняются за счёт местного бюджета, а на восстановление коммерческих объектов бизнеса финансирование не предусмотрено.

    Выслушав пожелания избирателей, депутаты заверили, что озвученные в ходе встреч предложения граждан будут озвучены ими на Парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли Казахстана, проведение которых запланировано в апреле т.г.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Происшествия Мажилис Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»
    Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус