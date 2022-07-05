Мажилисмены встретились с шахтерами в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Находящиеся в Карагандинской области депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Гульнара Бижанова и Юрий Жулин встретились с работниками шахты имени Тусупа Кузембаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На встрече обсуждались вопросы снижения пенсионного возраста шахтеров, повышения зарплат, обеспечения безопасности труда, а также обновления производственного оборудования.

Как отметил депутат Юрий Жулин, вопрос снижения пенсионного возраста в настоящее время рассматривается Правительством с участием депутатов Парламента и работников профсоюзов.

«Сегодня Правительством готовится проект нового Социального кодекса. Это большой законодательный документ, который объединяет порядка 16 законов. В рамках работы над данными законами обсуждается и вопрос о снижении пенсионного возраста», - сообщил Юрий Жулин.

Депутаты считают, что шахтеры и металлурги, работающие в тяжелых условиях и на вредных объектах, должны иметь право выходить на пенсию по возрасту, который был регламентирован ранее, то есть не позднее 50 лет.

Говоря об этом, Юрий Жулин подчеркнул, что перед выездом в регионы депутаты обсудили этот вопрос с членами профсоюзов и представителями Министерства труда и социальной защиты населения.

Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросу обеспечения безопасности труда работников тяжелой промышленности. Сегодня инспекция труда на местах подчиняется местному исполнительному органу и часто зависимы в своих решениях. В этой связи Юрий Жулин сообщил о разработке депутатами Парламента законопроекта, в котором предлагается подчинить инспекции напрямую Министерству труда и социальной защиты населения.

Кроме того, мажилисмены предлагают внести норму, согласно которой государственный инспектор при выходе с проверкой не уведомлял об этом заранее органы правовой статистики и предприятие. По мнению депутатов, такое уведомление позволяет недобросовестным работодателям укрывать факты травматизма и прочие нарушения. В этих целях парламентарии предлагают внедрить внезапные проверки, чтобы усилить эффективность контроля.

Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова разъяснила суть проводимой конституционной реформы, которая направлена, прежде всего, на усиление роли общественности в управлении государством.

Фото: parlam.kz