Мажилисмены встретились с депутатами Европарламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече делегации подкомитета по правам человека Европейского парламента с депутатами Мажилиса обсудили вопросы расширения и укрепления казахстанско-европейского взаимодействия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Группу европарламентариев представляли вице-председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Кристиан Сагарц (Австрия), Сильвия Сардоне (Италия), Начо Санчез-Амор (Испания), Рышард Чарнецкий (Польша).

От Мажилиса во встрече участвовали глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, руководитель депутатской фракции, член Комитета по аграрным вопросам Айкын Конуров, а также депутаты Снежана Имашева и Берик Дюсембинов.

В своем приветственном слове Айгуль Куспан отметила, что сотрудничество с Европейским союзом является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.

«Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель в ноябре 2021 года вывел двусторонние отношения Казахстана с Европейским союзом на новый уровень, что способствует реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (между РК и ЕС – прим. ред.), которое подписано в 2015 году», - отметила Айгуль Куспан.

«Отношения с Европейским парламентом наращиваются и развиваются. Делегация Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией регулярно посещает Казахстан, а наша делегация посещает Брюссель. Это позволяет нам вести плодотворный диалог», - подчеркнула она.

Депутаты Мажилиса подробно ознакомили европейских коллег с основными инициативами Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по модернизации политической системы страны, в том числе направленных на усиление роли и статуса Парламента РК, Уполномоченного по правам человека в РК, а также на улучшение избирательной системы страны.

«Впервые я посетил Казахстан в 1993 году. За 30 лет ваша страна и общество достигли колоссальных успехов как в сфере экономики, так и политики», - подчеркнул евродепутат Рышард Чарнецкий, являющийся по совместительству главой неформальной группы друзей Казахстана.

Кристиан Сагарц отметил, что Казахстан является очень важным и стабильным партнером Европейского союза в особом регионе, поэтому ЕС необходимы хорошие отношения с нашей страной.

В ходе беседы с европарламентариями стороны обсудили темы, касающиеся прав человека и верховенства закона, резолюции Европейского парламента по Казахстану, ход расследований январских событий и демократических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.

В завершение встречи, которая продлилась около двух с половиной часов, казахстанские и европейские депутаты сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать сотрудничество.