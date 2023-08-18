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    Мажилисмены: все села Костанайской области планируется обеспечить Интернетом и связью до 2025 года

    18 Августа 2023, 20:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Еркин Әбил и Екатерина Смышляева находятся с рабочей поездкой в Костанайской области. Сегодня они посетили строящийся в Костанае Смарт-центр для детей школьного возраста и ряд других объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Смарт-центр, рассчитанный на посещение более 600 школьников, возводится в микрорайоне «Юбилейный». Он вошел в Дорожную карту региона. Здесь планируют открыть кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизайна и множество лабораторий по другим направлениям.

    «Центр – не только место для учебы, это площадка для раскрытия личностного потенциала, развития способностей, выявления талантов у детей. Отрадно, что в Костанае возводится такой объект, и совсем скоро он заработает. Центр начнет функционировать буквально в сентябре», – отметил депутат Еркин Әбил.

    Общая площадь Смарт-центра составляет свыше 12 тысяч кв.м. Территория вокруг будет благоустроена детской, молодежной и спортивной зонами, бульваром для прогулок и тремя фонтанами.

    Мажилисмены также посетили базовую станцию связи нового поколения 5G от операторов сотовой связи Tele2/Altel. Руководитель областного управления информатизации Азамат Кашиев ознакомил депутатов с новой вышкой связи, которая начала функционировать с недавних пор, и теперь в городе для пользователей сотовой связи Tele2 и Altel доступно соединение 5G.

    Далее состоялась встреча по вопросам обеспечения связью сельских населенных пунктов в Костанайской области. В ней приняли участие мажилисмены, депутаты областного маслихата, представители управления информатизации и операторы сотовой связи.

    «Обеспечение населения качественной связью – это всегда приоритетный вопрос. С коллегами мы объезжаем районы и села области, встречаемся с населением. Один из часто задаваемых вопросов: когда в отдаленных населенных пунктах появятся Интернет и стабильная связь? Сейчас ведется активная работа в этом направлении, и до 2025 года мы планируем обеспечить Интернетом и связью абсолютно все села области. Этому всецело способствуют законодательные поправки, принятые депутатами в прошлом созыве», – рассказала Екатерина Смышляева.

    Рабочая поездка депутатов Мажилиса продлится до 25 августа. В планах – посещение отдаленных сел, проблемных объектов и производств.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Интернет Мажилис Связь, ТВ, IT
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