Мажилисмены возмущены большим количеством отчетов и приказов Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть действующие нормативно-правовые акты на предмет излишней регламентации в сфере здравоохранения призывают депутаты фракции партии «Amanat» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Указе Президента страны «О дебюрократизации» одним из основных ее принципов названа оптимальность регламентации. Однако с данным принципом, по всей видимости, не знакомо Министерство здравоохранения. На фоне пандемии коронавируса в 2020-2021 годах нормативно-правовые акты министерства распространялись быстрее инфекции. Если в 2018 году было принято 99 приказов, а в 2019 году - 151, то в 2020 году – 391 приказ. Избыточность приказов приводит к избыточной отчетности, результаты которой никем не анализируются», - сказала мажилисмен Зарина Камасова, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК на пленарном заседании палаты.

При этом, по ее словам, одни стандарты не могут пересмотреть годами, а другие меняют каждый месяц. И меняются они не только для врачей, но и для пациентов. Объемы бесплатной помощи, порядок госпитализации, регламенты ожидания и записи.

«В итоге именно врач должен объяснить больному, почему он не может его госпитализировать, если код его диагноза не входит в необходимый пакет или договор», - подчеркивает Зарина Камасова.

Также, как отметила депутат, врач должен объяснить пациенту, почему он должен пройти круги ада для того, чтобы получить очередной курс лечения, собрать все направления, три раза посетить ВОП и успеть, пока сроки анализов еще не истекли, несмотря на то, что повторная запись будет через месяц.

«И за это врача потом обвиняют в приписках и затягивании процесса о госпитализации, а не менеджеров, придумавших эту запутанную и трудную систему. Ни в одной цивилизованной стране мира не существует такого объема регламентации на уровне Министерства здравоохранения. К примеру, в странах Организации экономического сотрудничества и развития вся регуляторная политика отрасли строится на профессиональных стандартах. Стандарты включают в себя клинические процессы, услуги, объемы, перечни лекарственных средств и формируются профессиональными ассоциациями», - аргументировала Зарина Камасова.

Для того, чтобы изменить существующее положение дел депутаты предлагают пересмотреть действующие нормативно-правовые акты на предмет излишней регламентации, обеспечить переход от ситуативного регулирования клинических процессов через приказы к стабильным профессиональным стандартам, активнее привлекать профессиональные ассоциации к выполнению регуляторных и методических функций.

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