Мажилисмены в Шымкенте: По всем заявлениям будут подготовлены обращения в Генпрокуратуру

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте члены парламентской фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев и Казыбек Иса встретились с офицерами Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Азат Перуашев поблагодарил правоохранителей за верность присяге в трагические январские дни, подчеркнув, что благодаря решительным действиям Президента Касым-Жомарта Токаева наша страна избежала реальной угрозы для государственности и независимости. Для любого народа его независимость - главная ценность, отметил он.

Состоялся разговор и по поводу обеспечения прав граждан, задержанных в ходе беспорядков. В этой связи Азат Перуашев рассказал о депутатских запросах членов фракции о недопустимости пыток и насилия, о праве подозреваемых на адвокатскую защиту. Напомнил о словах Главы государства о том, что в отсутствие отягчающих обстоятельств необходимо проявить смягчение мер к задержанным. Тем более когда речь идет о невольно вовлеченных в события или поддавшихся случайному соблазну и раскаявшихся молодых людях.

В этот же день депутаты встретились с родственниками и адвокатами 27 задержанных в ходе январской трагедии. По словам обратившихся, их дети были задержаны либо по ошибке, либо за незначительные хищения, такие как кража телефонов из разгромленного магазина или домкрата из перевернутого автомобиля. По всем поступившим заявлениям будут подготовлены обращения в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении либо изменении меры пресечения на подписку о невыезде, отметили депутаты.

Ознакомились депутаты также с работой Ситуационного центра, ведущего видеонаблюдение за общественным порядком в городе с более 7 тысячами камер на улицах, у общественных заведений и подъездов жилых домов. Просмотрели видеозаписи беспорядков и погромов, нападений и избиений сотрудников.

Мажилисмены провели встречу и с жителями микрорайона «Ынтымак-2», недавно вошедшего в территорию города. Выслушали требования по увеличению мощности электроснабжения, асфальтированию улиц, обустройству конечной остановки автобуса в центре села, снижению стоимости за подключение к газу. Кроме того, жители поднимали вопросы сокращения пенсионного возраста для женщин, завышенной стоимости кредитов, банкротства физлиц, рабочих мест для молодежи, повышения зарплаты и пенсии.

В этот же день депутаты приняли предпринимателей, выслушав их проблемные вопросы, связанные с монополией подъездных жерезнодорожных путей. Азат Перуашев попросил подготовить письменные обращения по всем озвученным фактам для запросов в Правительство и Генпрокуратуру.



