Мажилисмены в регионах обсуждают поддержку МСБ и развитие социальной сферы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обсуждают депутаты Мажилиса в поездках в регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Одну из таких встреч провел председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Берик Оспанов с предпринимателями Шымкента.
При посещении индустриальной зоны «Тассай» и свободной экономической зоны «Оңтүстік» обсуждены вопросы кредитования на льготной основе, а также обеспечения производственной инфраструктурой предприятий. Как отметил Берик Оспанов, сегодня очень важна поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства. Это позволит, по словам мажилисмена, предпринимателям внести эффективный вклад в посткризисное развитие экономики страны.
Берик Оспанов ответил на вопросы по основным направлениям реализации государственных программ, рассказал о законопроектах, находящихся в работе Мажилиса, а также о предстоящих внутрипартийных выборах - праймериз.
Ряд встреч с жителями Алматинской области провел депутат Мажилиса Бахытбек Смагул.
В Раимбекском районе масжилисмен осмотрел социальные объекты, строящиеся по «Дорожной карте занятости». Как отметили в местном акимате, в селе Нарынкол строится свыше 80 жилых домов, а также ряд административных зданий. Особое внимание депутат уделил реконструкции систем водоснабжения, а также строительству новых поликлиник в селах Какпак, Кызылшекара и Жамбыл.
В рамках поездки Бахытбек Смагул посетил пограничную заставу «Баянкол» на казахстанско-китайской границе, ознакомившись с условиями несения службы и проживания пограничников.
Отдельное внимание мажилисмен уделил вопросам экологии.
Совместно с волонтёрами Бахытбек Смагул принял участие в экологической акции по очистке от бытового мусора урочища Кок-Кемер - излюбленного места посещения туристов.
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