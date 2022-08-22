Мажилисмены считают необходимым усовершенствовать закон о развитии агломераций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречи с жителями Акмолинской области проводят в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции «AMANAT» Мади Елюбаев и Юлия Кучинская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня мажилисмены побывали в селе Жибек жолы Аршалынского района, где ознакомились с ходом строительства школы на 300 мест, возводимой в рамках реализации Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии «AMANAT».

Работы на объекте начались в 2020 году и должны были завершиться к началу текущего учебного года. Однако из-за удорожания строительных материалов потребовалась доработка проектно-сметной документации. И это, в свою очередь, привело к изменению сроков сдачи школы в эксплуатацию.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская считает, что первопричиной тому является несовершенство Закона о государственных закупках.

«Это несовершенство системы планирования строительных объектов. В беседе с подрядчиком компании, выполняющей заказ, выявляются проблемы некачественной разработкой проектно-сметной документации, с геологоразведкой. И для нас, депутатов, это, прежде всего, сигнал о том, какие законы и какие направления должны быть у нас в приоритете в следующей парламентской сессии», - отметила Юлия Кучинская.

Представители подрядной организации заверили депутатов, что приложат все усилия, чтобы сдать объект в указанные сроки.

Мажилисмен Мади Елюбаев подчеркнул, что открытие данной школы поможет решить проблему трехсменного обучения в селе Жибек жолы.

В целом, по мнению парламентариев, основная проблема пригородных населенных пунктов вокруг столицы вызвана отсутствием у жителей официальной регистрации в селе. К примеру, численность местного населения в Жибек жолы, по официальным данным, составляет около 10 тыс. человек, однако на самом деле здесь проживает вдвое больше людей. Это приводит к нехватке социальной инфраструктуры в населенных пунктах. Решение данной проблемы депутаты видят в дальнейшем усовершенствовании Закона о развитии агломераций.