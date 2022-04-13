Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид

    13 Апреля 2022, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид. Об этом в своем аккаунте на Facebook написал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками», - написал Ерлан Кошанов.

    При этом спикер Мажилиса напомнил о поручении Главы государства соответствующим госорганам по борьбе с финансовыми пирамидами, подчеркнув, что депутаты тоже активно включатся в эту работу.

    Ерлан Кошанов считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

    «Концепция закона следующая: «если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует её, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена», - уточнил Ерлан Кошанов.

    По мнению Спикера Мажилиса, аналогичные законы работают в Германии и Канаде. И депутаты должны защитить казахстанцев от мошеннической деятельности финансовых пирамид.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Финансовая пирамида Ерлан Кошанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске