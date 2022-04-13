Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид. Об этом в своем аккаунте на Facebook написал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками», - написал Ерлан Кошанов.

При этом спикер Мажилиса напомнил о поручении Главы государства соответствующим госорганам по борьбе с финансовыми пирамидами, подчеркнув, что депутаты тоже активно включатся в эту работу.

Ерлан Кошанов считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

«Концепция закона следующая: «если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует её, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена», - уточнил Ерлан Кошанов.

По мнению Спикера Мажилиса, аналогичные законы работают в Германии и Канаде. И депутаты должны защитить казахстанцев от мошеннической деятельности финансовых пирамид.