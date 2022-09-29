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    Мажилисмены разработали первый в РК законопроект в области цифрового права

    29 Сентября 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутатами Мажилиса Парламента в порядке законодательной инициативы разработан первый отраслевой законопроект в области цифрового права. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева в ходе презентации законопроекта на заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создание данного нормативно-правового акта обусловлена двумя причинами. Необходимость регулирования цифрового майнинга на территории РК. Легализация цифрового майнинга и отсутствие дальнейшего четкого регулирования деятельности производителей криптовалют привели к бесконтрольному развитию данной энергозатратной отрасли. Согласно действующему законодательству, порядок уведомления о начале деятельности в сфере цифрового майнинга является добровольным и регулируется приказом министра цифрового развития. На сегодняшний день в реестре государственного органа добровольно зарегистрировалась только третья часть майнинговых компаний», – сказала Е.Смышляева.

    Депутат отметила, что бесконтрольное использование электрической энергии «серыми» майнерами привело к ее дефициту и в настоящее время представляет угрозу для энергетической безопасности страны.

    Вместе с тем, по словам Е.Смышляевой, индустрия легальной добычи криптовалюты является емкой инвестиционной отраслью для Казахстана и при адекватном правовом регулировании – балансировке, квотировании – может обеспечивать дополнительные налоговые поступления, способствовать развитию отечественной IT-отрасли.

    «Создание криптовалютной экосистемы на территории РК. Согласно действующему законодательству, оборот необеспеченных цифровых активов, то есть, криптовалюты, в РК запрещен. Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж в рамках пилотного проекта, проводятся только Международным финансовым центром. Однако даже эта деятельность пока не урегулирована нормами конституционного Закона «О Международном финансовом центре «Астана». В действующем законодательстве также не урегулированы: механизм реализации добытой майнерами криптовалюты и роль в этом казахстанских поставщиков финансовых услуг; оборот обеспеченных цифровых активов; порядок их производства и установления имущественных прав на них регулируются только на подзаконном уровне», – сказала депутат.

    По ее словам, законопроект, инициированный депутатами, является первым этапом создания правовых условий для развития криптовалютной экосистемы в РК. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала РК к обороту продуктов цифрового майнинга.

    Как отметила Е.Смышляева, законопроект решает проблемные вопросы в части регулирования производства необеспеченных цифровых активов – майнинга. Также, наряду с основным законопроектом, вносятся изменения в сопутствующие отраслевые законы, в том числе в налоговое законодательство в части налогообложения цифрового майнинга.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экология Мажилис Экономика Майнинг
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