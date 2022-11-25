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    Мажилисмены рассмотрят законопроект о сохранении и воспроизводстве национальных пород собак

    25 Ноября 2022, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе под председательством Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро, на котором по предложению профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    На обсуждение депутатов вносится разработанный по инициативе парламентариев законопроект по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак.

    Основные нормы законопроекта направлены на создание правовых основ для принятия мер по сохранению, развитию и восстановлению генофонда национальных пород собак - тазы и тобет.

    В ходе работы над проектом депутатами внесены поправки, направленные, в том числе на уточнение понятий «казахские породы собак», «свидетельство о происхождении собаки казахской породы», «Единая родословная книга собак казахских пород», «чистопородная собака казахской породы собак», «стандарты казахских пород собак».

    Во втором чтении мажилисмены рассмотрят проект Закона «О растительном мире» с сопутствующими поправками.

    Наряду с ними на пленарном заседании депутатам предлагается обсудить законопроекты о ратификации соглашений с Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов, а также с Китайской Народной Республикой - о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

    Другой законопроект о ратификации Соглашения о пребывании на территории Казахстана Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий будет принят депутатами в работу.

    Фото:parlam.kz
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