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    Мажилисмены рассказали о законодательной поддержке отечественных производителей

    13 Июля 2021, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Кайнар Абасов и Сырым Ертаев встретились с рабочими Кентауского трансформаторного завода в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Поддержка экспортоориентированных предприятий – одна из приоритетных задач предвыборной программы партии «Nur Otan».

    На встрече с работниками Кентауского трансформаторного завода депутаты Мажилиса обсудили вопросы, актуальные для предприятия, 40% продукции которого экспортируется.

    По словам Председателя правления Хайруллы Кожабаева, получение от государства льготных кредитов на приобретение нового оборудования, по программе развития моногородов кредитов под 1% позволило бы увеличить производственную мощность.

    Депутаты Мажилиса отметили важность государственной поддержки, которая оказывается предприятиям , в т.ч. и для преодоления экономических последствий пандемии. Речь также шла о законодательных нормах для поддержки отечественных производителей.

    «Предвыборной программой партии «Nur Otan» предусматривается увеличение активных экспортирующих компаний с 400 до 1000. Наряду с этим, ожидается, что несырьевой экспорт увеличится в 2 раза. Особенно важна государственная поддержка предприятиям, которые простаивают из-за пандемии», - сказал депутат Мажилиса Сырым Ертаев, отметив, что вопрос о кредитовании будет обсужден в Парламенте, а предложения направлены в Правительство.

    Отдельное внимание мажилисмены уделили решению социальных запросов работников предприятия. В частности, рабочими были высказаны предложения о снижении в целом пенсионного возраста для женщин, работающих на производстве.


    Автор:

    Мажилис Нур Отан Промышленность
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