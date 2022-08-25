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    Мажилисмены проверили ход строительства дорог и школы в ЗКО и Туркестанской области

    25 Августа 2022 22:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Западно-Казахстанской области депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Аманжан Жамалов проверил ход ремонта на улице 25-й Чапайской дивизии в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    По словам представителя подрядной организации, сложный капитальный ремонт улицы ведется с прошлого года. В ближайшее время объект планируют сдать в эксплуатацию. Здесь ведутся работы по нанесению разметки, установке дорожных знаков, рытью придорожных канав, изготовлению дорожных съездов.

    «Во время предвыборной кампании мы обещали привести в порядок школы, больницы, которые нуждаются в ремонте, построить дороги на улицах города. Все эти вопросы очень важны для жителей области. Мы уделяем особое внимание качественному выполнению взятых обязательств. Следим за качеством и своевременностью выполнения ремонтных работ», - сообщил депутат.

    В ходе поездки мажилисмен побывал в крупных торговых центрах города, ознакомился с ценами на социально значимые товары, встретился с руководителями торговых точек, выслушал их предложения по улучшению работы. Посетил депутат также ряд районов области, где ознакомился с ходом строительства и ремонта социальных объектов, инженерных коммуникаций, выслушал пожелания и актуальные вопросы жителей отдаленных сел и поселков.

    «Все собранные вопросы и предложения жителей в дальнейшем будет поднимать депутатский корпус перед уполномоченными органами на местном и республиканском уровне», - заверил парламентарий.

    В Туркестанской области мажилисмен Дархан Мынбай ознакомился с ходом строительства школы в сельском округе Шорнак Сауранского района.

    Учебное заведение на 300 мест возводится в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «AMANAT».

    «Новая школа – проект необходимый и долгожданный для туркестанцев. Открытия образовательного учреждения особенно ждут родители населенного пункта», - подчеркнул депутат.

    Ознакомившись с ходом работ на объекте, Дархан Мынбай отметил, что строительство школы решит актуальную для сельчан проблему. Старое учебное заведение не соответствовало требованиям. Теперь учителя и ученики перейдут в новое современное здание.

    «В новой школе будет установлен лифт, которого здесь никогда не было. Жители обратились также с просьбой объединить спортивный и актовые залы. Я предложил проектировщикам и строителям по возможности учесть это пожелание сельчан», - сообщил Дархан Мынбай.
    Западно-Казахстанская область Туркестанская область Мажилис Строительство Регионы
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