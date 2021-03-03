Мажилисмены просят официальных разъяснений по налогообложению онлайн-переводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК от фракции «Ак жол» просят официальных разъяснений планов по налогообложению онлайн-переводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тотальный контроль в данном сегменте, тем более, если он будет связан с блокировкой карточек и электронных кошельков и иными запретительными мерами - а отечественные налоговики ничего другого не умеют – то такие меры способны только дискредитировать цифровизацию в финансовом секторе. Это заставит розничную торговлю отказаться от электронных платежей и вернуться к помятым наличным банкнотам», - отметил мажилисмен Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК.

Данный подход, как отметил депутат, ещё более губителен в условиях катастрофического падения оборотов малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг населению.

«Если налоговые органы хотят действительно ловить аферистов и пополнить бюджет – то искать нужно не у тех, кто зарабатывает честным трудом, а нужно ловить коррупционеров и возвращать украденные у народа средства с офшорных счетов. Мы удивляемся логике авторов этой идеи. Тем более такой подход несправедлив по отношению к простым людям, так как налогами должна облагаться прибыль, а у граждан на карточке либо зарплата, с которой уже удержаны налоги, либо это кредиты, которые ещё нужно вернуть банкам», - подчеркнул Максат Раманкулов.

Вместе с тем мажилисмен напомнил, что подобная идея впервые была озвучена два года назад, и тогда 13 ноября 2019 года фракция «Ак жол» в своём запросе подвергла жесткой критике такие попытки.

Позже Главой государства было поручено вообще снять этот вопрос с повестки дня, так как благодаря своему удобству, система моментальных переводов становится все более популярной среди населения.

«Нужно также учитывать, что в любом случае введение нового вида налогов приведёт к тому, что предприниматель переложит их в цену товаров и услуг. Следовательно, доводы КГД о том, что такая мера не коснется простых граждан – не соответствуют действительности. Повторимся, фракция «Ак жол» не оспаривает обязанности предпринимателей платить налоги. Вместе с тем, любое налогообложение должно быть экономически обосновано, но информация о новой инициативе крайне противоречива, а приводимая аргументация не выдерживает критики. В этой связи, депутатская фракция ДПК «Ак жол», просит дать официальное разъяснение планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения», - заключил депутат.