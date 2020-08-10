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    Мажилисмены продолжают работу в регионах

    10 Августа 2020, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах по оказанию помощи казахстанцам в период пандемии коронавируса и действия режима карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента РК.

    Члены парламентской фракции партии «Народные коммунисты» Айкын Конуров и Жамбыл Ахметбеков работают в столичном Центре народной поддержки, который реализуется Коммунистической народной партией Казахстана в рамках благотворительного партийного проекта «Шапағат».

    Как отметили депутаты, такие центры открыты по всей республике с середины июля. В проекте задействовано порядка 200 партийцев и 100 волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за распространения нового вируса. В центрах народной поддержки нуждающиеся получают адресную помощь в виде продуктовых наборов, а также юридическую и психологическую консультации в режиме онлайн.

    По словам руководителя парламентской фракции партии «Народные коммунисты» Айкына Конурова, финансирование проекта осуществляется из собственных средств партии, взносов депутатов Мажилиса и добровольных пожертвований физических и юридических лиц. При этом мажилисмен подчеркнул, что продуктовые наборы формируются из продукции только казахстанского производства.

    Кроме того, в центрах мажилисмены, члены фракции «Народные коммунисты» ведут онлайн-приемы граждан.

    Следует отметить, что такую помощь своим избирателям оказывают и депутаты от фракций «Nur Otan», «Ак жол» в Мажилисе и Ассамблеи народа Казахстана. Они также встречаются с жителями городов и отдаленных сел, посещают больницы и аптеки, проводят благотворительные акции, чтобы адресно оказать помощь тем, кто в ней сейчас особо нуждается.

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    Благотворительность Социальная поддержка Мажилис Общество
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