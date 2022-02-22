Мажилисмены посетили ряд объектов в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Депутаты Мажилиса Парламента РК под руководством Альберта Рау посетили ряд объектов в Лисаковске и встретились с членами первичных партийных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе делегации также депутаты Самат Акишев, Алия Сапарова и Екатерина Смышляева. В рамках рабочей поездки депутаты посетили теплоцентр, встретились с местными спортсменами в теннисном центре, а также провели встречу с трудовым коллективом и членами первичной партийной организации в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении филиала АО «Алюминий Казахстана».

Как рассказали депутатам на объекте, филиал КБРУ по сравнению с 2020 годом в 2021 году увеличил добычу руды на 15%. На сегодняшний общие запасы руды на месторождении составляют более 100 миллионов тонн. Фактически запасы руды есть еще на ближайшие 25 лет.

Вместе с тем на предприятии каждый год повышается заработная плата. Средняя зарплата по КБРУ - 287 тысяч тенге.

Мажилисмен Альберт Рау заверил присутствующих, что озвученные ранее депутатами обязательства выполняются. Часть из них уже реализована.

«Сегодня у нас большая насыщенная программа. Год назад мы у вас были, вы нас выбрали, оказали доверие. Мы отвечаем за те обязательства, которые брали в целом по Казахстану, а также по каждому региону. Сегодня есть четко прописанная программа, как и на что будет профинансирован каждый регион, - сказал А. Рау. - Только в этом году инвестиционная программа по Лисаковску из республиканского бюджета составила около 2 миллиардов тенге».

Он отметил, что в Мажилисе при рассмотрении Республиканского бюджета были перенаправлены около 100 миллиардов тенге на решение вопросов по селам.

«Также по поручению Президента мы сейчас рассматриваем вопрос, как можно больше налогов оставлять местному бюджету. На сегодня уже 100% корпоративного подоходного налога от предприятий малого и среднего бизнеса остается в городском бюджете», - добавил Альберт Рау.

В ходе рабочей поездки депутаты встретились с медицинскими работниками региона.

«В ходе встреч с медработниками наиболее часто задаваемый вопрос - это повышение заработных плат. Как вы знаете, по поручению Президента в среднем каждый год будет происходить индексация заработных плат медработников на 20-25%», - отметила депутат Екатерина Смышляева.

Она добавила, что сейчас фокус финансирования медсферы смещен на оснащение больниц и поликлиник в районах и селах.

«Сейчас приоритеты меняются, и небольшие больницы и их оснащение - в приоритете. Будет расширяться линейка нового оборудования, а значит, будут нужны и будут приезжать новые специалисты», - подытожила она.

Также депутаты сегодня проведут в Лисаковске круглый стол с местным экспертным сообществом по обсуждению проекта программы развития моногородов.