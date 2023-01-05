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    Мажилисмены почтили минутой молчания память погибших в ходе трагического января

    5 Января 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК почтили минутой молчания память погибших в ходе январских трагических событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ровно год назад во время трагических январских событий погибли невинные люди. Предлагаю начать сегодняшнее пленарное заседание с минуты молчания в память жертв января», - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, открывая пленарное заседание палаты.

    Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.


    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Память Общество Январские события
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