Мажилисмены почтили минутой молчания память погибших шахтеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК почтили минутой молчания память погибших в городе Шахтинске шахтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С минуты молчания началось сегодня пленарное заседание Мажилиса.

«Все мы знаем, что 3 ноября в результате аварии в Шахтинске Карагандинской области погибло пять человек. От имени всего депутатского корпуса выражаю соболезнования родным и близким погибших горняков. Предлагаю почтить память наших граждан минутой молчания», - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

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