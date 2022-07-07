Мажилисмены ответили на вопросы избирателей в Жамбылской области и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген и Гульдара Нурымова в ходе своей поездки в Жамбылскую область ознакомились с ходом строительства социальных объектов, получивших господдержку, а также ответили на вопросы избирателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В поселке Каракемер мажилисмены проинспектировали строительство медпункта, который возводится в рамках Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «AMANAT» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Строительство объекта началось 19 октября 2021 года и планируется завершить к концу июля этого года. В новой поликлинике будут работать дневное и процедурное отделения. Население поселка, численностью более 1600 человек, будут обслуживать 1 врач и 4 специалиста сестринского и фельдшерского персонала, дополнительно планируется принять на работу еще одного врача.

Депутаты переговорили жителями села и с представителями подрядной организации, обратив при этом их внимание на необходимость своевременного и качественного выполнения строительных работ.

Мейрамбек Толепберген отметил, что теперь, согласно конституционной реформе, каждый казахстанец должен принимать самое активное участие в создании нового, справедливого Казахстана. К примеру, общественность района должна также проявлять сознательность и следить за качественным выполнением ремонтных работ.

Между тем, депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Дюсенбай Турганов встретился сегодня с жителями города Атырау.

В общественной приемной городского филиала партии мажилисмен провел прием граждан по личным вопросам.

Дюсенбай Турганов дал разъяснения по ряду актуальных для местных жителей вопросов, а некоторые заявления взял на свой контроль для рассмотрения в процессе законотворческой деятельности.

Проблемы, с которыми обратились горожане к депутату, касались самых разных сфер жизни. В основном это вопросы правового и социального характера, защиты и поддержки предпринимательства, земельных отношений и жилищного обеспечения.

К примеру, атырауские предприниматели говорили о необходимости регулирования цены на нефть на рынке, а также снижении цены на резервуары для хранения нефтепродуктов.

Выслушав просьбы и предложения земляков, депутат сообщил, что данный вопрос актуален не только для жителей региона. Отметив важность данного вопроса в целом для экономики страны, Дюсенбай Турганов проинформировал, что направил по этому поводу депутатский запрос в адрес Правительства.

С каждым пришедшим на прием мажилисмен провел обстоятельную беседу, дал разъяснения, определив алгоритм для дальнейших действий. При этом он подчеркнул, что депутаты находятся на постоянной связи со своими избирателями и совместно с местными исполнительными органами стараются решать их проблемы в рамках действующего законодательства.