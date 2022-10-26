Мажилисмены обеспокоены предстоящей реорганизацией службы «112»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Салимжан Накпаев обратился с запросом к Премьер-Министру РК Алихану Смаилову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен напомнил, что с 1 января 2023 года дежурно-диспетчерскую службу «112» должны создавать местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы.

«Таким образом, единая дежурно-диспетчерская служба при Министерстве по чрезвычайным ситуациям прекратит свою работу. Как показывает мировой опыт, создание единого номера для вызова оперативных служб обладает большой эффективностью. Следует понимать, что номер «112» не для отдельных оперативных служб, а для всех государственных органов, готовых к любым действиям по первому обращению граждан страны, оказавшихся в трудной ситуации», – сказал С.Накпаев.

Мажилисмен отметил, что в настоящее время на территории РК работают оперативные службы «101», «102» и «103», служба «112» при МЧС, а также в городах Атырау, Кокшетау, Кызылорда, Усть-Каменогорск реализуются пилотные проекты по работе дежурно-диспетчерских служб «112». И в этих регионах продолжают работать оперативные службы «101», «102» и «103». При этом, каждый регион реализует этот проект в соответствии со своим пониманием.

Депутат считает, что, во-первых, нет единой нормативно-правовой базы для работы единой дежурно-диспетчерской службы «112». Во-вторых, нет стандартов для подготовки диспетчерской структуры. В-третьих, информационные системы оперативных служб не интегрированы. В-четвертых, и это самое главное: до сих пор не определен центральный государственный орган, ответственный за создание в пилотных регионах службы «112», координацию их работы, их развитие и методическое обеспечение.

По мнению С.Накпаева, не созданы необходимые условия для полноценного функционирования службы «112», которая должна централизованно выполнять все функции оперативных служб. До сих пор параллельно работают оперативные службы «101», «102» и «103», на которые расходуются бюджетные средства.

Депутат С.Накпаев поинтересовался: какой центральный исполнительный орган будет ответственным за работу службы «112»»; когда будут приняты стандарты для операторов единой дежурно-диспетчерской службы; готовы ли исполнительные органы на местах обеспечить бесперебойную работу службы «112», начиная с 1 января 2023 года.