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    Мажилисмены начали заседание с минуты молчания в память о Темирхане Досмухамбетове

    3 Ноября 2021, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Депутаты Мажилиса начали пленарное заседание палаты с минуты молчания в память видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие из вас знали Темирхана Мынайдаровича Досмухамбетова, этого уникального человека, который внес огромный вклад в развитие нашей страны. Видный государственный деятель, один из тех, кто рядом с Елбасы стоял у истоков Независимости Казахстана. Темирхан Мынайдарович работал в самых разных сферах, был министром туризма и спорта, акимом столицы, возглавлял Национальный олимпийский комитет», - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    Он напомнил, что свою законотворческую деятельность Темирхан Мынайдарович начал в Верховном совете 12 созыва, а затем продолжил ее, став депутатом Мажилиса Парламента РК 5 созыва.

    «Где бы ни работал, он всегда достигал впечатляющих результатов. В последнее время Темирхан Мынайдарович очень успешно занимался сельским хозяйством, научно-производственный холдинг «Байтерек-Агро», который он возглавлял, известен сегодня не только в Казахстане, но и за его пределами», - отметил спикер Мажилиса.

    В заключение он выразил глубокие соболезнования родным и близким усопшего.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Память
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